Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari rencontre les couches socioprofessionnelles du Lac-Iro

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Brahim intensifie des réunions sécuritaires. En effet, ce 23 janvier 2023, il a rencontré toutes les couches socioprofessionnelles du département du Lac-Iro.



La troisième visite du gouverneur du Moyen-Chari dans ce département se justifie par les difficultés sécuritaires rencontrées par la population du Lac-Iro. Ousmane Brahim Djouma a instruit les chefs traditionnels de prendre leurs responsabilités, afin de limiter le phénomène de coupeurs de route.



Le président du Comité de gestion des crises a présenté brièvement le plan d’action du comité. Le gouverneur a salué le travail abattu par ledit comité. Le premier magistrat du Moyen-Chari, n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer le manque de volonté des autorités locales, pour l’instauration définitive de la paix dans le département.



La question de l’instabilité du canton Allako a été également abordée. Après échanges, un délai de 45 jours a été accordé aux autorités traditionnelles, pour se rendre sur le terrain en vue de produire un rapport sur la situation de suspension du chef de canton de ladite localité.



Par la même occasion, le gouverneur Ousmane Brahim Djouma a demandé la franche collaboration des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives, pour éradiquer les maux qui minent le département du Lac-Iro.



Après Kyabé, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim s’est rendu dans la sous-préfecture de Roro, où il a tenu un grand meeting devant une marée humaine. Ousmane Brahim Djouma a présenté ses sincères remerciements à la population pour la mobilisation.



Etant le poumon de l’économie du Moyen-Chari, la sous-préfecture devait avoir une attention particulière pour sa sécurité et son découplage économique, selon les propres termes du gouverneur. Séance tenante, le gouverneur a donné l'ordre pour l’implantation d'un poste de sécurité à Roro.



Dans un langage franc et direct, Ousmane Brahim Djouma a instruit les hommes en tenue à la protection de la population et de leurs biens.