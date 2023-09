Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari visite deux stations de radio de Sarh

Le motif de la visite qui a débuté ce jour, à la station provinciale de l’ONAMA/Sarh, est de s’entretenir avec les personnels des organes d’information publique et privée, afin de constater ce que font ces hommes et femmes de la plume et du micro, mais aussi recueillir leurs doléances pour les transmettre à qui de droit.



Prenant la parole au nom du personnel, le chargé des programmes et nouvelles de l’ONAMA/Sarh, Djoningar Ngarinan, a signifié au gouverneur que ces journalistes se battent jour et nuit, sous des intempéries de toutes natures, pour informer, éduquer, sensibiliser et divertir la population sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble.



Pour le coordonnateur de la radio Lotiko, Djimtamra Percy Séraphin, il souhaite aux responsables à différents niveaux, la possibilité d’informer sans faille, ni peur des représailles.



En réponse, le gouverneur du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma a remercié les journalistes, pour leur lutte quotidienne qu’ils effectuent dans des difficultés. Ceci dans le souci d’informer les auditeurs à temps réel. Et le gouverneur de poursuivre que fuir les hommes de médias, c’est vouloir cacher quelque chose.



C’est pourquoi, dit-il, sa porte reste ouverte à tout temps, aux journalistes pour l’accompagner dans sa tâche qui est d’assurer la stabilité, la paix et le vivre ensemble dans sa province.



Enfin, il rassure les hommes de médias, de son soutien dans la mesure de son possible, et leur protection, dans l’exercice de leur métier.