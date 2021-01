Tchad : le gouverneur du Salamat donne des instructions pour le désarmement

Pour sensibiliser la population au vivre-ensemble, le gouverneur Yambaye Massyra Abel est en tournée dans la province. Le département d'Haraze-Mangueigne constitue la première étape de la mission. Après Haraze chef-lieu du département, deux sous-préfectures ont reçu la visite du premier responsable de la province. Il s'agit de la sous-préfecture de Daha située à 120km au sud de Haraze et celle de Mangueigne située à 85km à l'est.



Il est accompagné du Préfet d'Haraze-Mangueigne, Issa Brahim Kedallah et de quelques responsables des forces de défense et de Sécurité. Accueilli chaleureusement par la population de Daha, le gouverneur a lors de déclaration publique, demandé aux chefs traditionnels de s'impliquer dans le désarmement de la population pour prévenir les conflits dans la sous-préfecture. Par la même occasion il a instruit les agents de sécurité à respecter les mesures prises par l'État pour la fermeture des frontières, car Daha est située à 0 km de la République Centrafricaine. Il s'est rendu personnellement à la frontière pour faire la constatation.



Après Daha, il a mis le cap sur Mangueigne où il est accueilli par la population. Le même message est livré à Daha. La particularité ici est que la zone constitue un passage de trafic des jeunes vers la Libye et d'autres pays. Le Gouverneur a rappelé les responsables administratives civiles et militaires au respect des mesures relatives à l'interdiction de cette pratique.



Partout où il s'est rendu, sa communication est dominée par le désarmement, la cohabitation pacifique et le respect de l'autorité de l'État. Selon Yambaye Massyra Abel, beaucoup d'armes circulent entre la population et cela constitue un handicap de taille au vivre-ensemble.