Tchad : le gouverneur du Salamat restitue les travaux de la conférence des gouverneurs

Les travaux de la 5e conférence des gouverneurs sont restitués ce 1er mars 2023 par le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam lors d'une cérémonie officielle organisée dans sa résidence.



Placée sous le haut patronage du président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, la 5e édition de la conférence des gouverneurs a eu lieu du 3 au 5 février 2023 à N'Djamena. ''Les chefs des unités administratives face aux défis de la refondation d'un Tchad réconcilié et uni'', c'est le thème de cette assise qui a regroupé les 23 gouverneurs des provinces.



Après avoir y pris part, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a initié cette rencontre pour restituer à la population, les points essentiels débattus en plénière et les diverses présentations qui consacrent une grande partie à la question de la bonne gouvernance administrative, sécuritaire, économique, financière, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale, la stabilité, la promotion de la paix et du développement.



Il notifie que les nouvelles orientations mettent au centre des préoccupations, la problématique du bien-étre de la population, et la protection de I'environnement avec en toile de fond la gestion rationnelle des ressources naturelles.



En ce qui concerne les autorités administratives, Abdoulaye Ibrahim Siam fait savoir que les nouvelles approches exigent des comportements nouveaux. Il s'agit notamment de la gestion axée sur les résultats, la transparence ; la visibilité dans les actions ; la promotion des bonnes pratiques et des valeurs, ainsi que la communication en temps réel des données factuelles.



Il a lancé un appel à l'endroit de la population pour un soutien agissant en faveur des institutions de la République.