Tchad : le journaliste Ahmad Youssouf Ali intègre le conseil d'arbitrage de l'UJT

Ahmad Youssouf Ali exerce actuellement en tant que rédacteur en chef du journal Alwihda Actualités et journaliste-reporter à Alwihda Info. En 2019, il a rejoint le journal Tchad Média avant de rejoindre Alwihda Info en 2020, marquant ainsi son engagement continu dans le domaine journalistique.



Passionné par la presse écrite, ce jeune journaliste a su se démarquer dans le paysage médiatique, notamment dans le domaine de la presse en ligne. Après avoir obtenu sa licence en sciences et techniques de l'information et de la communication, Ahmad Youssouf Ali poursuit actuellement un master en communication, culture et développement à l'université de N'Djamena, afin d'approfondir ses connaissances et d'acquérir de nouvelles compétences dans ce domaine.



La nomination d'Ahmad Youssouf Ali en tant que conseiller d'arbitrage représentant les médias en ligne lors du congrès de l'Union des Journalistes Tchadiens témoigne de sa reconnaissance au sein de la profession.



Ahmad Youssouf Ali incarne l'évolution du journalisme à l'ère numérique. Son engagement, son talent et sa contribution à la diffusion d'informations de qualité ont été salués par ses pairs.