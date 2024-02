Tchad : le leadership du DG sortant de l'ENA salué par le personnel et les élèves

Le personnel de l’Ecole nationale de l'administration (ENA) et les élevés de la 19ème promotion, ont organisé ce jeudi 15 février 2024, au sein de ladite Ecole, une cérémonie de reconnaissance au directeur général sortant, Senoussi Hassana Abdoulaye qui était à tête de cette école depuis 6 ans.



Ce dernier a été récemment nommé directeur général de l'Autorité de l'aviation civile (ADAC). Dans son discours d'hommage, le délégué du personnel de l'ENA, Nandjim Ngarkété, a déclaré que sous la direction générale de Senoussi Hassan Abdoulaye, l’ENA a connu une période de progrès et d'innovation sans précédent, et son leadership inspirant a été le moteur de nombreux changements positifs.



Le délégué du personnel a témoigné que tous les personnels ont bénéficié de sa vision éclairée, et de son engagement inébranlable envers l'éducation et la formation. Ensuite, Nandjim Ngarkété a évoqué les programmes de formations de cette prestigieuse Ecole qui selon lui, ont été modernisés, les partenariats ont été renforcés et l'excellence a été placée au cœur de institutions.



Il a souligné en outre que, le DG sortant a pu instaurer une culture de collaboration et d'inclusion au sein de cet établissement et il a aussi pu reconnaître et valoriser les compétences de chacun, tout en favorisant un environnement de travail positif et productif. Nandjim Ngarkété a félicité le DG sortant pour son leadership aux élevés de l'ENA, vers de nouveaux sommets.



Pour Nandjim Ngarkété, ce leadership a contribué à renforcer la réputation de l'Ecole, tant au niveau national qu'international. Le délégué du personnel a annoncé à Senoussi Hassana Abdoulaye que l'absence future de son leadership leur laissera dans un état de regret profond. Car selon lui, ils sont conscients que son successeur aura la tâche délicate de combler le vide que lui laisserait.



Pour sa part, le DG sortant de l'ENA, Senoussi Hassan Abdoulaye, a exprimé sa gratitude au personnel et aux élèves de la 19ème promotion de l'ENA. Il déclaré que pendant qu'il a été à la tête de cette Ecole, il a travaillé avec l'ensemble du personnel dans le cadre de la formation des élèves de l'ENA. Il a noté qu'ils étaient ensemble avec ses collaborateurs et ont ensemble surmonté les défis des réussites et ont construit une communauté professionnelle.