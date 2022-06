Tchad : le leadership féminin, un pari et un défi pour les autorités

L'atelier de formation regroupe une cinquantaine de jeunes femmes et filles sur la question du leadership féminin. C'est un atelier de formation de 3 jours. Durant ces trois jours, beaucoup de thèmes seront abordés pour renforcer la capacité de ces jeunes femmes et filles afin qu'elles soient de bons leaders.



Lançant l'atelier, Moudalbaye Noubadissem Appoline, directrice générale technique de la planification, administration et communication au ministère de la Femme, a demandé aux participantes d'être attentives pour tirer un large bénéfice des enseignements prodigués par les formatrices. "C'est une occasion en or pour ces jeunes femmes et filles afin qu'elles renforcent leurs capacités sur le leadership féminin", a insisté Moudalbaye Noubadissem Appoline.