Tchad : le maire de Gore appelle à l’unité et à la paix, après les violences

Après l'attaque douloureuse du 8 mai 2023 perpétrée par des assaillants dans les villages du canton Bekan, département de la Nya Pende, le maire de la ville de Gore, Miney Toloum Joseph, appelle ses concitoyens à préserver la paix.



Lors d'une interview réalisée le 12 mai 2023, le maire de la ville de Gore, Miney Toloum Joseph, nous informe de la situation sécuritaire dans sa juridiction. Selon lui, la commune de Gore vit dans le calme depuis l'événement tragique survenu dans les villages du canton Bekan. Il affirme qu'aucun incident majeur n'a été enregistré dans la commune, mais que des individus mal intentionnés répandent de fausses informations, créant ainsi de la terreur parmi la population. Il précise que les allégations selon lesquelles les chrétiens attaqueraient les musulmans, et vice versa, sont erronées.



En tenant compte de tout ce qui précède, le maire Miney Toloum Joseph invite ses concitoyens à vaquer normalement à leurs occupations, tout en les assurant que des mesures de sécurité ont été mises en place pour protéger la commune et les autres villages de la Nya Pende.



Dans le cadre de la préservation de la paix dans la commune, le maire évoque les efforts de sensibilisation annuels visant à prévenir d'éventuels conflits entre les agriculteurs et les éleveurs de la région.



En cette occasion, le maire demande à la population de préserver la paix et de promouvoir l'amour du prochain, essentiel pour vivre ensemble harmonieusement au sein des différentes communautés.