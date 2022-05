TCHAD Tchad : le maire de Mbikou dénonce une déstabilisation de son autorité

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Mai 2022



Béasnael Daniel réagit au sujet de la déstabilisation de l’autorité du chef de canton et celle du maire de la ville, par tous les moyens, y compris l’intoxication par des procédés maléfiques.

« Depuis la construction du château, avec les mesures d’accompagnement composés de cinq fûts de gasoil et des cartons d’huile et dont la gestion fut confiée à un tiers et non Theodore et Emmanuel, la calamiteuse gestion n’a pas connu la réaction de la jeunesse de Mbikou.



Qui sont ces jeunes qui ont écrit contre mes prédécesseurs qui ont tant brillé négativement par leur gestion de la chose sans réalisation, bien qu’ils aient bénéficié des subventions de 5% des revenus pétrolier ? Oui, quand un enfant a soif, a faim et émet des cris, sa maman doit répondre à son besoin. Nous allons trouver une solution à ce problème de château d’eau. Néanmoins, l’expression de mécontentement des jeunes dont il est question, n’est pas le problème d’eau, il n’est qu’un alibi. Le fondamental est là.



A la date du 12 mars 2022, les jeunes de Mbikou, avec à leur tête Almbaye Ferdinand et Dingamtar Marcel, se sont réunis en pleine brousse à partir de 4 heures du matin pour un but que j’ignore. Mais vers 8 heures, quatre jeunes sont arrivés à mon domicile. Malgré l’interdiction de dévoiler le secret de leur rencontre, ces jeunes refusant d’adhérer aux décisions prises par leurs camarades, m’ont rapporté toutes les intentions décidées par les jeunes de Mbikou.



Il s’agit de la déstabilisation de l’autorité du chef de canton et celle du maire de la ville par tous les moyens et l’intoxication (selon moi) par des procédés maléfiques, pour soi-disant se blinder contre les armes à feu, les armes blanches et les fétiches. Nous sommes dépositaires de l’autorité de l’Etat dans notre circonscription. Nous avons réagi en date du 15 mars 2022, en écrivant au président des jeunes, Dingamtar Marcelin.



Dans notre correspondance, nous avons voulu savoir si ces jeunes connaissaient vraiment leur rôle, leur regroupement dispose-t-il des documents juridiques. Et de qui émane l’autorisation de réunion dans la brousse ? Existe-t-il parmi eux, un chef d’initiation ? De bouche à oreille, Marcelin parle de paix et de développement. La concertation pour la paix et le développement peut-elle se faire en brousse et sans l’avis d’une autorité locale ? Le président des jeunes Dingamtar Marcelin est-il en possession de la note autorisant ces réunions nocturnes ?



A toutes ces questions, ce dernier n’a pas pu y répondre. Ce qui nous a obligé à émettre une note suspendant toutes les activités de ces jeunes. C’est ce qui explique leur mécontentement. Pour ce qui est du château d’eau, nous n’avons jamais bénéficié d’une subvention quelconque. Malgré cela, nous avons fait montre de notre capacité de gestion en faisant en sorte que l’eau coule en cinq mois d’exercice.



Le Père curé a accompagné la commune en lui octroyant une pompe mixte. Dix panneaux solaires ont été achetés par la commune. En somme, chers parents Ambaye et Marcelin, vous devez vous constituer en équipe de quatre ou cinq, pour demander une audience en précisant l’objet de votre rencontre.



Nous nous rencontrerons pour trouver des voies de sortie de la pénurie d’eau, sinon j’ai honte de savoir votre négativité. »





