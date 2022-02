Tchad : le maire de N'Djamena a reçu un sénateur français

Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun a reçu Damien Regnard, sénateur français, ce 25 février 2022. Plusieurs aspects coopératifs entre la France et la Tchad ont été évoqués lors de leurs échanges.



Au cours des échanges, le sénateur Damien Regnard a évoqué plusieurs points de coopération liés à l'accès à l'eau potable, l'irrigation, les problèmes de sécurité à travers les pompiers. Il a annoncé la possibilité de renforcer la coopération avec une ville en France pour pouvoir resserrer les liens et accompagner les échanges entre la ville de N'Djamena et la France.



Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a pour sa part indiqué que la France et le Tchad entretiennent de bonnes relations en évoquant l'intérêt central de leur échange de ce jour avec la délégation française. Pour lui, plusieurs travaux de coopération s'inscrivant dans le cadre de la relation entre la France et le Tchad seront réalisés pour l'année 2022.