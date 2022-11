Tchad : le maire du 9ème arrondissement réagit aux évènements du 20 octobre et aux inondations

À la suite des inondations et manifestations du 20 octobre 2022, le maire du 9ème arrondissement, Mahamat Saleh Karima, a fait un point de presse le 31 octobre dernier à la Maison de quartier de Walia. Mahamat Saleh Karima a remercié le président de la transition, Mahamat Idriss Deby et le gouvernement, pour leur réactivité face aux inondations.



Il a salué les efforts des forces de défense et de sécurité, pour la sécurisation de la population et son évacuation des zones inondées. « Cette inondation est une interpellation sur la qualité de notre plan d'urbanisme et sur la qualité de notre digue de protection. Pour le second, la doléance plus fondamentale est la construction d'une digue moderne », a-t-il dit.



Réagissant aux évènements du 20 octobre, Mahamat Saleh Karima regrette leur tournure. Il affirme que « des individus mal intentionnés ont envoyé des jeunes venus d'ailleurs, en opérant des actes de vandalisme lors des évènements du 20 octobre 2022. Soyez vigilants, identifiez et signalez ces personnes aux forces de défense et de sécurité ».



« La population nous encourage à intensifier cet esprit de solidarité et de vivre-ensemble, durant cette période d'inondations », souligne-t-il. Il demande à chacun, dans son milieu religieux, de prier pour la consolidation de la paix et du vivre-ensemble. Le maire encourage à pulvériser les institutions publiques et désinfecter les domiciles des concitoyens, tout en mettant à leur disposition des médicaments antipaludiques.