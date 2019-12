Tchad : le manque d'énergie et les taxes freinent l'industrialisation

La ministre du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Mme Achta Djibrine Sy a visité jeudi le parc industriel de la Société Soluxe international situé à Djarmaya.



A la tête d'une délégation de son département ministériel, elle a été accueilli par l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin et le directeur général du parc industriel.



Le parc industriel comprend plusieurs installations : l'usine de fabrication de sacs en propylène, l'usine de transformation des matériaux usés en fer ou béton, l'usine de production des eaux embouteillées, et l'usine de fabrication de tuiles en plastiques.



La délégation ministérielle s'est entretenue avec les responsables du parc industriel. Ils ont réitéré les difficultés qui freinent le développement industriel au Tchad, notamment la question énergétique et les taxes douanières.



"Nous sommes jeunes en matière d'industrialisation et nous apprenons de nos erreurs, de nos faiblesses, et nous devrions voir comment revoir certaines clauses pour que les conditions de travail au niveau du parc soient vraiment efficientes. Que nous puissions en tant que Gouvernement être satisfaits du climat des affaires que nous aurions offert à ce parc parce que cela relève également de la politique du chef de l'Etat de diversifier l'économie, promouvoir l'industrialisation du Tchad", a souligné la ministre du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Mme Achta Djibrine Sy.



Cette visite intervient un après celle de l'ancien ministre des Mines, du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, le 21 décembre 2018. A l'époque, la société indiquait avoir suspendu l'atelier de production et de transformation du fer suite à des problèmes d'exonération de taxes douanières. Elle estimait que le coût exorbitant de l'électricité empêche également le parc industriel de mener à bien ses activités. En 13 mois, elle affirmait avoir déboursé plus d'un milliard de Francs CFA pour faire face à différents frais.



Le parc industriel est implanté depuis près de 9 ans à la sortie de N'Djamena. Une grande main d'oeuvre tchadienne est formée et employée sur le site industriel, sous la supervision de techniciens chinois.