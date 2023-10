Tchad : le maraîchage pour faire face aux défis climatiques en milieu rural

Cette campagne de sensibilisation faisait écho à la récente période de faibles précipitations, observée au cours des deux dernières semaines de septembre et des deux premières semaines d'octobre 2023. Ces conditions climatiques ont eu un impact négatif sur certaines cultures, notamment le riz et le sorgho, en raison du manque d'eau qui a entravé leur maturité.



Dans le village de Bekoro, les membres du comité de veille se sont relayés pour informer la population sur les alertes précoces, les conséquences du changement climatique et les mesures préventives nécessaires pour relever ce défi.



Afin d'assurer une compréhension claire et précise des problèmes aux producteurs, le président du comité de veille de Mbikou, Appolinaire, a expliqué les divers aspects qui entravent la production agricole. Il a également orienté les agriculteurs sur les moyens de faire face aux risques climatiques. Il a encouragé les agriculteurs à se tourner vers le maraîchage pour diversifier leurs cultures et garantir leur sécurité alimentaire en cas de problèmes liés au changement climatique.



Il a conclu en encourageant la population à travailler dur, soulignant que c'est la saison propice au maraîchage, et les a incités à lutter contre ce phénomène grandissant du changement climatique. Pendant les discussions, les questions ont principalement porté sur la faisabilité de la culture maraîchère. En réponse, la population a demandé une assistance en termes de matériel agricole pour les cultures maraîchères et un renforcement des compétences dans ce domaine pour faire face aux défis à venir.