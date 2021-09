Tchad : le marché à bétail d'Oyo inauguré au Guera

Le coordonnateur du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), Elhadj Bineye Saleh, a indiqué que le projet a permis de construire 12 marchés dans 12 province du pays. Il a exhorté la population locale à en faire un bon usage.



La construction du marché vise à faciliter l'accès aux marchés, en améliorant la compétitivité du secteur des filières animales et l'accès aux marchés par les éleveurs, selon le ministre Dr. Abderrahim Awat atteïb.



Il a prodigué quelques conseils sur la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs et a aussi évoqué l'importance de la vaccination contre les différentes maladies de bétail.



Le coût global de la construction des 12 marchés dans les 12 province est de 3.639.450.946 FCFA.