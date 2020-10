Tchad : le meilleur gardien du championnat national de foot, Bouba Sanda, récompensé

C'est une fierté pour la ligue provinciale de football du Mayo Kebbi Ouest, déclare son président Tao Kebtanmy Job. À travers Bouba Sanda, le pari est gagné. Pour lui, la récompense du héros, gardien de As Mairie de Binder, est le fruit d'un sacrifice, d'un courage, d'une envie et de l'amour du football. Car à travers Bouba Sanda, la province garde son statut potentiellement compétitif et le souvenir demeure indélébile pour les clubs de football, surtout pour les techniciens de football, ajoute-t-il.



En plus du meilleur gardien du championnat national, Bouba Sanda est désormais retenu dans l'équipe nationale tchadienne. Il y va désormais pour une nouvelle aventure footballistique.