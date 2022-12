Tchad : le mensonge, un phénomène inquiétant en milieu jeune

Loin d'être une culture encore moins une éducation, le mensonge gagne du terrain en milieu jeune. Autrefois, ce phénomène concernait le monde politique, là où les gouvernants font un programme mensonger pour attirer la population.



Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de jeunes font du mensonge leur gagne-pain, ou leur style de vie. Pour Beramgoto Nadjilem, sociologue de formation, « le phénomène de mensonge en milieu jeune est lié à l'avènement des smartphones. Ils mentent souvent sur leur position en cas de rendez-vous et bien d'autres choses », souligne-t-il.



Contrairement à Abdoulaye, ex-chargé des matériels de l'UNET section de N’Djamena, « c’est un phénomène lié à la pauvreté et à l’envie d’imitation. Dans certaines familles, le mensonge est pire que le vol », évoque-t-il. Ce qui est étonnant, ces gens mentent sans honte ni crainte. Pourtant, le mensonge est puni dans l'éducation tchadienne.



Beaucoup de familles apprennent aux enfants à dire la vérité, quel que soit le prix à payer. Pourquoi les jeunes mentent-ils trop ? Une interrogation que Christelle, élève en terminale scientifique, trouve amusante. « Le mensonge est notre quotidien », répond-t-elle. L'on s'interroge sur les causes de ce phénomène qui semble être un mode de vie. Pour le responsable de la cellule de prière de l'Eglise catholique Saint Paul de Kabalaye, Djerayom Claude, « le phénomène n'est pas seulement en milieu jeune, tout le monde est concerné ».



« Aujourd'hui, même les responsables des Eglises mentent en interprétant la parole de Dieu pour leur intérêt », indique-t-il. Le mensonge est aujourd'hui un art chez les jeunes pour conquérir les filles. « Ces derniers mentent souvent sur leur métier afin que celles-ci pensent avoir un partenaire au travail décent », estime Sophie Mélom, élève au lycée de Gassi.



Ce qu'il faut reconnaître est que le mensonge en milieu jeune est lié à l'évolution de la société tchadienne, car un menteur est aussi un voleur. Beaucoup de jeunes vivent du mensonge. Malheureusement, c'est un mal qu'il faut soigner tôt pour ne pas que cela devienne une habitude. Même si le mensonge est une réalité planétaire, le plus important est de faire la promotion de la culture et de l'éducation de vérité.



Le mensonge a un temps limité, dit un proverbe religieux, donc il finira par être expiré. Cela dit, tout le monde doit en prendre conscience.