Tchad : le ministère de l'Action Sociale remet des kites alimentaires aux détenus de Klessoum

La cérémonie de cette remise des vivres a eu lieu le mardi 7 janvier 2025, à la maison d'arrêt de Klessoum. Ils sont au total plus de 3700 détenus, qui ont bénéficié de cette aide humanitaire, remis par le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires.



Très émus, ces détenus ont présenté leurs remerciements et leur gratitude au ministre de l'Action sociale, et à la délégation qui l'accompagne, pour avoir pensé à eux en ces moments difficiles.



En procédant à la remise de ces kits alimentaires, la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossei a indiqué que cet élan d'humanité est une manifestation concrète des valeurs fondamentales partagées en tant que nation soucieuse de la dignité humaine.



« La privation de liberté est une épreuve difficile, mais elle ne définit pas qui vous êtes profondément. Elle ne doit pas non plus effacer l'espoir qui réside en chacun de vous, car ce moment peut-être une étape de réflexion, de prise de conscience et de transformation », poursuit-elle.



En guise de conclusion, la ministre de l'Action sociale, Fatimé Boukar Kossei, s'adressant aux prisonniers, a souligné que recevoir ces vivres représente une marque d'attention et d'amour. « Recevez-les comme un témoignage de notre engagement à ne pas vous abandonner et vous oublier. Vous restez les enfants de cette nation et nous croyons à votre capacité à devenir des citoyens exemplaires », a-t-elle conclu.