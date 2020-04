Tchad : le ministère de l'Eau prend des dispositions impératives après l'effondrement d'un château

A l'issue de l'effondrement du château d'eau de Massakory le 13 avril dernier, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, a déclaré vendredi, avoir constaté avec regret que certains projets et programmes hydrauliques sont mis en oeuvre sans une étude préalable de faisabilité, ni avant-projets sommaires ou détaillés des ouvrages.



Ceci "constitue des manquements graves aux règles d'exécution en matière d'ouvrages hydrauliques", selon une note circulaire adressée à tous les partenaires techniques et financiers, parties prenantes de programmes et projets hydrauliques.



"En principe, les documents techniques doivent être impérativement réalisés et soumis à l'appréciation des services techniques du ministère pour avis, avant la mise en exécution". Le ministre explique que "ce non-respect des règles en la matière, avec ses conséquences dramatiques que nous connaissons, doit impérativement et immédiatement cesser."



"Par conséquent, injonction est faite que dorénavant, tous les ouvrages hydrauliques de l'ensemble des projets et programmes fassent impérativement l'objet d'études de faisabilité et d'avant-projets sommaires et détaillés, approuvés respectivement par tous les services techniques compétents de la chaine hiérarchique, avant leur mise en exécution", exige le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine.