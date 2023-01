Tchad : le ministère de l’Éducation suspend un inspecteur départemental pour insubordination

L'inspecteur départemental de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du 1er arrondissement de la commune de N'Djamena, Abdelkhani Adam Khamis, est suspendu de ses fonctions pour insubordination caractérisée, par note de service n°003 signée, le 6 janvier 2023 par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Mahamat Séïd Farah.



L'inspecteur départemental de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du 2ème arrondissement de la commune de N'Djamena, Djama Hassan, est désigné pour assurer l'intérim.