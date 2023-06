Tchad : le ministère de l'Élevage et des Productions animales réceptionne 28 véhicules

La remise de ces véhicules fait suite aux préoccupations exprimées par le ministère et a reçu une réponse favorable de la part du président de transition. Cela démontre l'engagement du gouvernement à résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les institutions de l'État.



Cette dotation est particulièrement opportune alors que le ministère mène plusieurs projets stratégiques, notamment dans le cadre de la lutte contre la peste des petits ruminants, une maladie qui menace directement les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables du pays et entraîne d'importantes pertes économiques locales.



Lors de la réunion ministérielle de lancement du Programme Panafricain de Contrôle et d'Éradication de la Peste des Petits Ruminants (PPR) en Afrique pour la période 2022-2026, le Tchad a réaffirmé son engagement total envers le processus panafricain et mondial visant à éradiquer la PPR d'ici 2030.