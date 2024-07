Tchad : le ministère de l'Elevage et la FAO signent une convention de renforcement de la résilience du Ouaddaï

La signature d'une convention opérationnelle avec l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) a été organisée sous l'égide du ministre de l'Elevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib.



Dans la province du Ouaddaï, cette signature a pour but d'atténuer l'impact de la soudure pastorale, et de renforcer la résilience des éleveurs. La situation pastorale au Tchad est caractérisée par un démarrage anormal de la saison, avec une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies dans certaines localités.



La production de biomasse est inférieure à celle de l'année dernière, et à la médiane des cinq dernières années à la même période. Le tarissement des points d'eau dans les provinces de la zone pastorale, le déficit fourrager important et l'arrivée massive des éleveurs soudanais dans certains départements de la province du Ouaddaï, ont entraîné un mouvement des éleveurs transhumants vers les provinces du Sila, du Salamat et du Sud du pays.



Ces difficultés ont conduit le ministère de l'Elevage et de la Production animale à signer cette convention, pour atténuer la période de soudure dans la province du Ouaddaï.



Cet accord est l'objet du renforcement du projet de la résilience des communauté d'éleveurs et agro-éleveurs vulnérables exposées aux risques répétés du changement climatique, grâce à une intervention accrue pour protéger leurs moyens d'existence, à travers les appuis en aliment de bétail, déparasites et vaccination.



Avant la signature d'accord, Marc Mankoussou, le représentant de la FAO au Tchad, rassure que cette convention permettra d'atténuer en urgence le déficit fourrager, renforcer les capacités de terrain, sécuriser les moyens de subsistance des ménages vulnérables touchés par la crise pastorale exacerbées par la crise au Soudan, à travers l'appui des moyens d'existence de 4 000 ménages dans la province du Ouaddaï.