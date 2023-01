Tchad : le ministère de l'Enseignement supérieur veut "sortir les académies de l'immobilisme"

N'Djamena - Le conseil d'administration des académies de l'éducation nationale au Tchad s'est tenu le 17 janvier 2023 dans les locaux de l'hôtel Ledzer Plazza (ex-Kempeski) en présence des différents gouverneurs et leurs représentants. Cette session ordinaire visait à maintenir le cap et à accomplir les tâches régaliennes des académies.



Selon le Ministre en charge du système éducatif, Dr. Tom Erdimi, les académies de l'éducation nationale sont l'émanation de la loi 16/PR/2006 du 13 mars 2006, qui a pour mission la mise en œuvre et le suivi politique éducatif du gouvernement dans leurs circonscriptions respectives. Il a également souligné l'importance de sortir les académies de l'immobilisme en leur apportant les appuis nécessaires pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle de levier indispensable pour renforcer la qualité du système éducatif tchadien.