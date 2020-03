Tchad : le ministère de l'Environnement dénonce des écarts de propos et de comportements

Le directeur général adjoint du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Kimto Olivier Seid, a informé vendredi dans un communiqué, que le département ministériel ne saurait tolérer des écarts de propos et de comportements de responsables syndicaux du secteur de l'environnement et de la pêche. Il "prendra dorénavant toutes les dispositions nécessaires pour que l'ordre et la discipline règnent en son sein."



En effet, par un communiqué de presse du 11 mars 2020, faisant suite à la décision du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche d'assainir le fichier de son personnel sur la base d'un recensement général, le secrétaire général du Syndicat national des agents du secteur de l'environnement et de la pêche (SYNASEP) a fait une sortie médiatique "alléguant des faits dépourvus de tout fondement, tout en proférant des menaces contre le chef de département."



Y faisant suite, le ministère tout en apportant un "démenti formel et catégorique à toutes ces allégations dénuées de tout fondement", tient à porter à l'attention de l'opinion publique ce qui suit :



Le paiement des salaires du personnel dudit ministère par billetage comme prévu a effectivement commencé depuis le 11 mars 2020 et se poursuit en ce moment dans les locaux de la Garde forestière et faunique.



Le SYNASEP qui jusqu'à ce jour n'a pas signalé son existence au chef du département et encore moins sollicité une audience pour le rencontrer dans le cadre de ce dossier, fait bel et bien partie de la commission de paie et de contrôle et est informé de toutes les démarches entreprises pour la mobilisation des ressources en vue du paiement des salaires des agents du ministère.



Le ministère se dit "étonné de cette sortie hasardeuse de son secrétaire général qui est une parfaite illustration de sa mauvaise foi et de son intention de nuire, à quel dessein on ne sait".



"Le SYNASEP, au lieu d'aider à assainir le fichier du personnel dans l'intérêt général, dans cette conjoncture économique difficile que traverse notre pays, cherche plutôt à cautionner et encourager des comportements irresponsables des agents indélicats et véreux, contrairement à l'orthodoxie administrative et financière", ajoute le communiqué.



Selon le directeur général adjoint du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Kimto Olivier Seid, "la diffusion d'un tel communiqué sans vérification au préalable des informations qui y sont contenues démontre à suffisance le manque de professionnalisme de la part de son auteur. Par ailleurs, l'exercice d'un droit fut-il syndical n'autorise pas à tenir des propos irrévérenciaux à l'égard du premier responsable du département."