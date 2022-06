Tchad : le ministère de l’Environnement recense les agents des eaux et forêts

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Hamat Lazina a signé le 6 juin dernier, un message relatif au recensement biométrique des agents des eaux et forêts sur l’ensemble du territoire national tchadien.



Ainsi, chaque agent des eaux et forêts doit se munir de deux photos d’identité, d’une copie d’acte de naissance, d’une pièce d’identité et du décret ou arrêté d’intégration ou de recrutement.



A cet effet, il demande à ses collaborateurs concernés par cette opération, de prendre toutes les dispositions nécessaires, en vue de son aboutissement.