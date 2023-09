Tchad : le ministère de l'Environnement s'engage dans la sensibilisation environnementale avec le projet ALBIA

Le coordonnateur national du projet ALBIA, Tahir Brahim Adouma, a expliqué que l'objectif de cet atelier est de présenter les différentes ressources remaniées aux parties prenantes afin qu'elles puissent exprimer leurs observations et ajouter les éléments oubliés. Il a également exprimé sa gratitude envers le partenaire technique et financier, notamment la Banque mondiale, pour leur précieux soutien au ministère.



En représentation du secrétaire général du ministère, le directeur des ressources forestières, fauniques et de la pêche, Souleymane Adam Adey, a souligné que pour encourager les communautés locales et autochtones vivant près de la réserve de faune Ouadi Rimé et Ouadi Achim (RFOROA) à participer aux efforts de conservation de la faune et de la flore de la réserve, le projet ALBIA a élaboré une stratégie de communication.