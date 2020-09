Tchad : le ministère de l'agriculture remet un important lot de kits d'hygiène pour les producteurs

Une cérémonie de remise de kits contre la COVID-19 au Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad a eu lieu samedi dans les locaux du ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles.



Le président du Conseil de concertation des producteurs ruraux du Tchad, Kolyang Palé Bélé, a fait part de sa satisfaction et a adressé ses remerciements au gouvernement à travers le département ministériel.



"Cette action contribue à la sécurité des petits producteurs du Tchad, principaux acteurs de la sécurité alimentaire des tchadiens, qui assurent la gestion durable des ressources naturelles, la construction d'économies locales diversifiées et la création d'emplois et de richesses", souligne Kolyang Palé Bélé.



Il encourage l'esprit de concertation pour mieux remettre de la dynamique dans la production agricole, malgré le contexte de Covid-19.



Le ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Abdoulaye Diar, justifie la remise de ces kits par l'action de riposte contre la Covid-19, afin de préserver la vie des paisibles citoyens, que ce soit dans le secteur public ou privé.



Le don est notamment composé de kits complets de lavage des mains, cartons de savons liquides et boules de savon. Il s'élève à 9,250,000 Fcfa.



Abdoulaye Diar demande de procéder à une distribution aux productrices et producteurs vulnérables. Il invite à observer scrupuleusement les mesures barrières et à adopter un comportement exemplaire en distribuant ces kits.