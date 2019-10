Tchad : le ministère de la Femme salue les initiatives de paix associatives

La ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djallal Ardjoune Khalil, a reçu en audience lundi, la délégation de l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique, conduite par son secrétaire général, Sidick Sougui Lony.



L’échange entre la ministre et la délégation a porté essentiellement sur la paix, le désarmement de la population civile et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de la province de Ouaddaï.



Le secrétaire général de l'UNJCP, Sidick Sougui Lony, a brièvement expliqué au ministre le bien fondé de la mission de l'UNJCP dans la province du Ouaddaï.



« Nous sommes ici à Abeché pour faire la promotion de la culture de la paix et du vivre ensemble. Nous appelons nos frères civils à déposer les armes car il ne sert à rien pour un civil de posséder une arme », a expliqué Sidick Sougui Lony.



La ministre a félicité L'UNJCP pour cette initiative noble et patriotique. Elle a ensuite souligné que la paix est une richesse inestimable. Selon la ministre, sans la paix, aucune société ne pourra évoluer.



En outre, la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djallal Ardjoune Khalil a exhorté l'UNJCP à aller de l'avant dans sa quête d'un Tchad uni, fort et prospère. Elle s’engage à accompagner l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique dans toutes ses actions.



Les deux parties se sont convenues de conjuguer des efforts communs pour intensifier les actions de sensibilisation en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique.