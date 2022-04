Tchad : le ministère de la Femme se saisit d’un cas de mariage d’enfant

Le personnel du ministère la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, sur instruction de la ministre Amina Priscille Longoh, a effectué ce 15 avril une descente au domicile d’accueil d’une fille victime d’un mariage illégal de mineur, pour s’enquérir de la situation, informe le département ministériel. L’affaire a fait du bruit sur les réseaux sociaux.



L’équipe est descendue sur le terrain aux environs de 14h pour échanger avec la survivante, ses parents ainsi que la famille qui l’a accueillie depuis sa fuite de Gawil village situé non loin du Canton Mai Ache, dans la province du Chari Baguirmi.



Il s’agit d’une fillette de 11 ans nommée Mariam Boukar Yerima, orpheline de père, donnée en mariage à un Monsieur du nom Djidda Ousmane par son oncle paternel Djidda Yerima à Gawil.



Il ressort des échanges qu’après le décès de son père et pendant la période de viduité de sa mère, son oncle l’a envoyé chez son mari sans le consentement de sa mère et de ses sœurs. Le mariage a été consommé il ya de cela quatre mois environ.



Depuis la célébration du mariage, la survivante ne fait que subir des violences physiques (coups) et psychologiques. Elle a fuit plusieurs fois son foyer. La dernière fuite l’a conduite directement à N’Djamena dans l’espoir de trouver une fin à son calvaire. C’est ainsi que Khassim Mahamat Tahir, membre de la famille d’accueil et par ailleurs membre de la plateforme la Paix au Tchad, a décidé de saisir la justice le 11 avril 2022 et dénoncé ce cas sur les réseaux sociaux.



Une plainte a été déposée contre Djidda Ousmane chez le 5ème Substitut du Procureur de N’Djamena et un mandat d’amener a été établi pour son arrestation.



Actuellement, l’auteur en question n’a pas encore été arrêté, indique le ministère.