Tchad : le ministère de la Justice et l'OIM renforcent la lutte contre la traite des personnes

L'OIM, en partenariat avec le ministère de la Justice, chargé des droits humains, a organisé une cérémonie de remise du mécanisme national d'orientation des victimes de traite des personnes et d'équipements au comité multisectoriel de lutte contre la traite des personnes et de trafic illicite des migrants (CTM), ce 25 novembre dans les locaux dudit ministre.



"Ce partenariat a abouti à la mise en place de la première commission nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et du comité technique multisectoriel de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants (CTM) du Tchad, marquant ainsi un tournant décisif dans les efforts du gouvernement dans la lutte contre ces fléaux", explique Tim Césaire, program manager de l'OIM Tchad et représentant de la cheffe de mission.



L'OIM réaffirme son engagement à soutenir les efforts de l'État tchadien pour la protection des migrants les plus vulnérables, rendre les migrations sûres, dignes, ordonnées et régulières.



Pour sa part, le directeur général du ministère de la Justice, Madjitangué Traogra, rappelle que le Tchad a adopté la Loi n°12 en 2018 sur la lutte contre la traite des personnes. Selon lui, cette loi "répond à toutes les normes et recommandations internationales minimales en matière de lutte contre la traite des personnes, issues principalement du protocole de Palerme".



Madjitangué de poursuivre que ce nouveau mécanisme national vient renforcer les efforts fournis par le Tchad pour combattre efficacement la traite des personnes. Il invite tous les acteurs et toutes les parties prenantes à s'imprégner de ces outils et renforcer le travail multidisciplinaire et holistique de lutte contre la traite des personnes au Tchad.