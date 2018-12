Tchad : le ministère de la Justice rend hommage aux défenseurs des droits de l'homme

Le 70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme est célébré ce lundi 10 décembre. L'édition 2018 est placée sous le thème : "défendre les droits de quelqu'un d'aujourd'hui". A cette occasion, le ministre de la Justice, chargé des droits humains, DJimet Arabi s'est exprimé sur les attentes et les défis en matière de droits de l'homme. Il a rendu hommage à tous les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde et plus particulièrement ceux du Tchad.



"C'est pour nous l'occasion de faire un état des lieux des efforts que nous avons fournis en matière des droits de l'homme et également d'évoquer les étapes qui nous restent à parcourir. Depuis décembre 1990, les gouvernements successifs se sont attelés à mettre en place une politique axée sur le respect des principes fondamentaux des droits de l"homme de tous nos concitoyens", a souligné le ministre Djimet Arabi.



D'après lui, "la conférence nationale souveraine est l'une des fondations de cette politique volontairement fondée sur le respect des valeurs cardinales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme".



La commission nationale des droits de l'homme créée en 1994 au lendemain de la conférence nationale souveraine est aujourd'hui "revitalisée et portée au niveau des institutions de la République afin de lui permettre de jouer un rôle décisif dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme", a relevé le ministre. Il précise que "cet engagement constitutionnel porte les droits de l'homme au coeur de la politique gouvernementale et institutionnelle de la 4ème République".



Le ministre a annoncé les couleurs de l'année 2019. Elle sera pour le Tchad "l'année de la mise en place de deux importantes structures chargées de veiller au respect des droits de l'homme". Le respect des droits de l'homme "doit être intégré dans notre subconscient dès le bas âge parce que c'est une valeur cardinale", a-t-il souhaité.