Tchad : le ministère de la Production agricole et l'ITRAD organisent des Journées portes ouvertes

Le ministère de la Production et de la Transformation agricole, en collaboration avec l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) et le programme TARSpro, a organisé ce mercredi 6 mars 2024, la 3ème édition des journées portes ouvertes à la direction générale de l'ITRAD à Farcha.



Placée sous le thème : « Technologies et innovations pour une production agricole résiliente face au climat », cette édition a été marquée par la présence du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche, Dr Tom Erdimi, représentant le Premier ministre, Dr Succès Masra, ainsi que d'autres personnalités importantes, y compris des anciens ministres et des responsables de diverses institutions.



Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État a souligné que ces journées portes ouvertes sont une initiative de l'ITRAD, avec le soutien de TARSpro, financées par la coopération suisse.



La cérémonie a débuté par la coupure du ruban symbolique, suivie d’une photo de famille et d'une visite guidée. Le ministre et son équipe ont d'abord visité une parcelle de champs de maïs, de sorgho et d'autres céréales. Ils ont ensuite parcouru les stands exposant des semences et des pépinières, ainsi que des machines adaptées aux activités agricoles.



Le ministre a échangé avec les exposants, et a profité de cette occasion pour visiter la chambre froide utilisée pour la conservation des semences. Ces journées portes ouvertes, qui dureront trois jours, ont pour but de promouvoir les technologies et les innovations agricoles. La visite guidée a clôturé cette cérémonie.