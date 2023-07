Tchad : le ministère de la Prospective économique dévoile le Rapport sur l'état de la population

Le mardi 18 juillet 2023, au Radisson Blu, le ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, en collaboration avec le Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), a rendu public le rapport sur l'état de la population mondiale.



Le thème retenu pour l'année 2023 est : « Huit milliards d'humains, un horizon infini de possibilités - Défendre les droits et la liberté de choix ». En novembre dernier, la population mondiale a atteint huit milliards d'habitants. La Journée Mondiale de la Population (JMP) a été instaurée par les Nations-Unies en 1989, suite à la journée des cinq milliards d'humains célébrée le 11 juillet 1987.



Depuis, cette Journée est observée chaque année le 11 juillet, et constitue un moment privilégié pour attirer l'attention sur les différentes problématiques liées à la population mondiale. Elle vise également à sensibiliser les individus aux défis auxquels la population sera confrontée dans les années à venir.



Gassi Simbary Mathieu, représentant assistant de l'UNFPA au Tchad, a souligné que le thème de la Journée Mondiale de la Population est choisi en fonction de l'urgence et de l'importance des questions spécifiques. Il met l'accent sur la nécessité de débattre de ces questions avec tous ceux qui ont le pouvoir de décision, ainsi qu'avec les populations à tous les niveaux.



Selon lui, cette journée est l'occasion de célébrer de nombreux progrès accomplis dans le monde, tels que la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la qualité des soins de santé, la baisse de la mortalité maternelle et infantile, l'augmentation de l'espérance de vie et l'amélioration des conditions de vie.



Cependant, il a également reconnu que malgré ces progrès, des milliards de personnes continuent de souffrir à travers le monde.



Lors de la présentation officielle du rapport sur l'état de la population mondiale, Ali Mahamat Nour, directeur des Études et de la Planification Stratégique du ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, représentant le ministre de tutelle, a indiqué que la population tchadienne a presque quadruplé en moins de cinquante ans, passant de 3 254 000 habitants en 1964 à 11 175 915 habitants en 2009 (INSEED-2009).



Et selon les projections démographiques, la population actuelle est estimée à 17 414 717 habitants. Cette croissance démographique est expliquée par un taux de croissance élevé de 3,5%. Il a également souligné que les adolescentes et les jeunes ont un taux de fécondité élevé, avec 44,3% des femmes âgées de 20 à 24 ans ayant donné naissance avant l'âge de 18 ans, ce qui témoigne d'une fécondité précoce.



Ces données statistiques mettent en évidence des problèmes de santé maternelle et infantile préoccupants, ainsi qu'une fécondité précoce chez les jeunes adolescentes, qui peuvent masquer des grossesses non intentionnelles.