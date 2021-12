Tchad : le ministère de la Santé présente la situation épidémiologique liée au Covid-19

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul et le coordonnateur de la coordination nationale des actions de lutte contre la Covid-19 (CNAL COVID-19), Dr Mahamat Tahir Abakar, ont procédé ce 02 décembre 2021 dans l'enceinte du ministère de la santé, la mise au point sur la situation épidémiologique du mois de novembre et celle des cinq derniers mois de l'année 2021 et 2021.



Selon le ministre, la situation épidémiologique comparatives des cinq derniers mois de l'année 2020 et 2021 se présente comme suit : pour l'année 2020 en juillet : 63 cas et 1 décès, en août : 77 cas et 2 décès en septembre :187 cas et 8 décès, en octobre :291 cas et 13 décès et en novembre 189 cas et 3 décès. Pour l'année 2021 : en juillet : 22 cas et 0 décès en août : 18 cas et 0 décès, en septembre : 46 cas et 0 décès, en octobre 69 cas et 0 décès et en novembre 696 cas et 6 décès.



Au Tchad en général, 5701 cas confirmés dans 20 provinces (Ndjaména, Ouaddaï, Lac, Logone occidental, Wadi-Fira, Logone occidental, Batha, Kanem, Moyo Kebbi-Est, Mayo Kebbi-Ouest, Guéra, Sila, Mandoul, Ennedi-Est, Chari-Baguirmi, Tandjilé, Borkou, Hadjer-Lamis et Tibesti). Au total ; 443 malades sont actuellement sous traitement sur l'ensemble du pays : 27 à l'hôpital provincial de Farcha dont 3 sous assistance respiratoire et 8 à l'hôpital Renaissance dont 1 sous assistance respiratoire.



À l'aéroport international Hassan Djamouss, 7692 passagers ont été dont 17 cas positifs détectés. Et du 1er au 28 novembre 2021 à Ngueli, il y a eu 11 testés positifs. Quant à la performance de la vaccination contre la Covid-19 le ministère en charge de la santé a reçu 533450 de doses de vaccins (Pfizer et Sinopharm). Le nombre de doses administrés est de 258618. Les centres de vaccination fonctionnels sont au nombre de 64 dans 18 provinces.



Le nombre accru des personnes infectées au mois de novembre est entre autres dû au relâchement du respect des mesures barrières, consécutif à l'accalmie observée sur le front épidémiologique depuis le 2ème trimestre de 2021, la circulation de nouveaux variants notamment Delta et les conditions climatiques. Les services techniques doivent accentuer la surveillance et la vigilance pour circonscrire les éventuelles circonstances. Devant cette situation, il est vraiment nécessaire que la population se fasse vacciner et respecte les mesures barrières, ce qui est un grand défi.