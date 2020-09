Tchad : le ministère de la Santé veut créer un service d’aide médicale d’urgence

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a signé mercredi un arrêté portant mise en place d'un Comité d'étude, de conceptualisation et d’operationnalisation d'un service d'aide médicale d'Urgence au Tchad (SAMU).



Le comité a pour mission d’examiner et valider le concept et les conditions de création et de fonctionnement d’un SAMU ; proposer un processus progressif d’operationnalisation d’un SAMU ; évaluer les besoins humains, matériels et financiers indispensables au lancement du service ; suggérer toutes mesures ou actions s’inscrivant dans le cadre de sa mission.



Le comité est placé sous l’autorité du ministre. Il est composé de 18 personnes.



Il dispose d’un délai de 10 jours pour rédiger le projet et déposer son rapport.