Tchad : le ministère de la Sécurité interdit une marche

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique, et de la Gouvernance locale, a signé ce vendredi 30 novembre 2018 un arrêté n° 042 portant interdiction d'une marche.



La marche prévue le 2 décembre 2018 par les associations regroupées au sein de l'Alliance des associations civiles est strictement interdite.



Le Directeur général de la police nationale, le Directeur général de la gendarmerie nationale, et le commandant de la garde nationale et nomade sont chargés de l'application du présent arrêté.