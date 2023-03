Tchad : le ministère de la solidarité appuie sept grandes associations féminines

Lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée ce 27 mars 2023 au Centre Social numéro 4 à Klemat dans le 4ème arrondissement, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a remis des équipements aux 7 grandes associations féminines de la capitale.



Ces matériels sont composés de groupes électrogènes, de machines à coudre et à pâtes, de réfrigérateurs, de nattes, de vélos, de glacières, de bouteilles de gaz de 12 kg, de marmites numéro 20 et 16 ainsi que de plusieurs autres matériels de travail.



Pour la ministre, vu l'importance des activités menées par les associations féminines dans la société, une somme de 1 million leur sera remise demain au ministère afin de booster leurs activités. Amina Priscille souligne que ces matériels et la somme de 7 millions sont les œuvres du président de la transition à travers le ministère du Genre pour promouvoir l'autonomisation de la femme. Elle appelle les femmes à une gestion rationnelle des ressources et matériels reçus. « Je vous attends dans un mois pour m'appeler et me montrer l'évolution et le résultat de vos travaux », défie-t-elle les femmes.



Les associations bénéficiaires sont l'Association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad, représentée par la présidente Achta Adoum, l'Association de veuves et orphelins du Tchad, représentée par Fatimé Hachim, l'Association des veuves et orphelins du Batha, représentée par Kadjidja Youssouf Allazam, l'Union de fille mère, représentée par Dereyom Charlotte, l'Union des veuves et orphelins militaires tchadiens, représentée par Kadjidja Hemchi, l'Union des associations des femmes veuves pour l'approvisionnement et des produits vivriers, représentée par Daraya Ahmat et l'Association synergie d'action pour le développement socio-économique des femmes, représentée par Makodjibeye Célestine Mbaïbé.



Les présidentes des différentes associations ont remercié le président pour son soutien et la Ministre pour l'importance accordée en leur faveur et promettent de surprendre le ministère avec des résultats dans les mois à venir afin d'encourager les autres associations féminines à emboîter le pas.