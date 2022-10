En marge de la paie des salaires des fonctionnaires civils et militaires du mois d'octobre 2022 et conformément aux engagements pris par le gouvernement dans le cadre du pacte social triennal, sur instruction du président de la transition, le ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics procèdera, à partir de mardi 25 octobre 2022, au paiement pour apurement des titres et arriérés des accessoires de salaires suivant :