Tchad : le ministère des Finances rassure sur les arriérés de l'IAE

Évoquant les réclamations d'arriérés de cette École, sans se prononcer sur leur montant et les justificatifs à produire et tout en déplorant la multitude d'intermédiaires, le ministère a rassuré l'IAE que ceux-ci feront l'objet d'un traitement diligent et conforme aux textes par la Direction de la dette, à l'instar des autres arriérés que connaissent tous les États.



Le ministère des Finances invite l'opinion à s'abreuver à la bonne source pour éviter de tomber dans le piège de la manipulation, moyen de prédiléction des ennemis de la paix qui attisent les fibres tribales et ethniques à des fins inavouées.