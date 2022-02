Tchad : le ministère des Finances renforce la déconcentration de ses services en province

Le ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin a signé le 21 février un arrêté portant création des services déconcentrés de la Direction générale des services du budget et de l'informatisation dans les provinces.



Ces services déconcentrés sont chargés de collecter et exploiter toutes les données économiques et informations relatives à la préparation de la loi des finances, appuyer les services centraux dans les travaux d'élaboration des cadres budgétaires, appuyer les travaux d'analyse de l'efficacité des dépenses budgétaires et leurs impacts sur les populations cibles ou encore appuyer les contrôleurs financiers provinciaux dans l'exercice de leurs fonctions.



Ils auront pour rôle également de tenir la comptabilité des engagements des dépenses par rubrique budgétaire et produire des situations périodiques d'exécution budgétaire par provinces.