Tchad : le ministère des Finances veut permettre le paiement de l'impôt par téléphone

L'objectif de cet atelier est de garantir la mise en œuvre de la solution selon les critères de qualité de budget et surtout de temps, en donnant à l’ensemble des parties techniques prenantes les éléments nécessaires à la compréhension et l’exécution des diligences qui leurs sont assignées.



Le coordonnateur du plan d'action pour la modernisation des finances publiques, Oumar Ardja Tidy, a souligné que ces réformes touchent tous les domaines de la finance publique à savoir le domaine budgétaire, la comptabilité et le domaine fiscale.



La direction générale des Impôts, sous l'impulsion du ministère des Finances et du Budget, a décidé de lancer le projet de paiement de l'impôt général libératoire par le canal de la téléphonie mobile avec l'assistance de la Banque mondiale, à travers le projet PROMOGRI piloté par le secrétariat technique permanent du PAMFIP. L'atelier contribuera à améliorer la qualité des textes par des échanges techniques et juridiques.



Le ministre des Finances et du Budgetn Tahir Hamid Nguilin, a indiqué que sur l'ensemble du territoire, la collecte de l'impôt générale se fera par la téléphonie mobile. Cela entre dans la marche du monde vers la digitalisation numérique, une marche inéluctable.



À ce jour, les recettes des douanes sont déjà digitalisées. Il reste désormais la direction générale ds impôts. Ce qui permettra une digitalisation de tous les circuits de paiement et de recouvrement.