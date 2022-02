Tchad : le ministère des Finances victime d'une "malicieuse campagne de désinformation"

Le ministère des Finances et du Budget se dit victime d'une campagne malicieuse de désinformation depuis ce week-end au sujet de l'inscription des jeunes tchadiens à l'Institut africain d'informatique (IAI) du Gabon avec, entre autres, pour objectif de salir la réputation du ministre de tutelle, informe Adam Abakar Kakaye, coordonnateur de la cellule de communication.



Une promotin de l'IAI qui revendique le soutien de l'État tchadien, a passé un concours qui n'a pas été organisé par la Direction de la solde du ministère des Finances et du Budget, comme c'était le cas auparavant. Le ministère a toutefois pris l'option, pour ce qui est des qualifications informatiques et télécoms, de procéder à des recrutements par voie de concours, transparents et ouverts aux jeunes tchadiens déjà diplômés, sortis de toutes les écoles publiques ou privés, étrangères ou tchadiennes.



"Seule la compétence devant rester le critère de sélection et un quota étant réservé à ceux-là sur les 5000 jeunes à recruter en 2022", précise Adam Abakar Kakaye.