Tchad : le ministère des Hydrocarbures et de l'Energie dément formellement la rumeur de pénurie

Le ministère des Hydrocarbures et de l'Energie a publié un communiqué pour démentir formellement les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant une possible pénurie. Selon le Ministre Djerassem Le Bemadjiel, ces fausses informations sont le fait d'individus malintentionnés qui cherchent à semer la panique dans l'esprit des citoyens paisibles.



Le ministre appelle ainsi la population à garder son calme et à poursuivre ses activités normalement. Cette clarification vise à rassurer les Tchadiens et à éviter toute perturbation dans la distribution de carburant, qui pourrait impacter négativement l'économie du pays.