Tchad : le ministère des Hydrocarbures fixe les conditions de vente du carburant dans les stations-services

Le Ministère des Hydrocarbures et de l’Énergie a publié un communiqué informant la population sur les conditions actuelles de vente du super à la pompe dans les stations-services. Ce communiqué, numéroté 5./PT/PM/MHE/SG/2023, fait suite à une note circulaire de l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval (ARSAT).



Selon le communiqué, les stations-services sont tenues de respecter les quantités de super autorisées par l'ARSAT. En conséquence, les motocyclistes et les automobilistes seront servis normalement, et la quantité de super distribuée par bidon est fixée à 20 litres.



La Ministre des Hydrocarbures et de l’Énergie a tenu à rassurer la population quant à la disponibilité du super et a affirmé que toutes les mesures nécessaires sont en place pour garantir le respect strict des conditions de vente établies.



En outre, la Ministre appelle à la responsabilité civique de chacun pour assurer le bon déroulement de cette distribution.