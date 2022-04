Tchad : le ministère des Postes prône un accès sécurisé des jeunes filles aux TIC

Par le biais de l'Agence Tchadienne pour le Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC), le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, en collaboration avec le ministère de la Femme, a organisé la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, le jeudi 28 avril 2022 dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure de TIC (ENASTIC), sous le thème : « Accès et Sécurité des jeunes filles du Tchad aux TIC ».



Initié par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), la date du 28 avril de chaque année est dédiée à la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Cette journée vise à sensibiliser toutes les jeunes filles (lettrés ou non), sur l’accès et la sécurité des TIC et sur son bon usage, a indiqué Youssouf Mahamat Saleh Annadif, DGA de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de postes (ARCEP), par ailleurs vice-président du comité d’organisation.



L’internet est efficace, très utile s’il est utilisé à bon escient. Mais s’il est utilisé à d’autres fins, cela peut très vite devenir dangereux, avec l’usage excessif des réseaux sociaux aujourd’hui, a ajouté le DGA, dans son mot du lancement.



A travers le thème arrêté cette année, les professionnels des TIC entendent étayer les jeunes filles, sur l’utilisation et la sécurité des TIC, notamment, les usurpations d’identité, le détournement des mineurs, les escroqueries, la divulgation des images en usant les TIC, etc.



Il faut souligner que pour cette année, quatre provinces (Ndjamena, Abéché, Kélo et Doba), ont été sélectionnées pour la célébration de cette journée. Et c’est la ville d’Abéché qui a abrité le lancement officiel de l’édition 2022. Dans le cadre de ces activités, à Ndjamena un concours a été organisé, regroupant les élèves de quatre établissements de la place, le lycée Cheikh Hamdane, Roi Fayçal, Féminin et ENASTIC.



Un prix symbolique a été remis à la première de chaque établissement. La première place parmi les quatre revient à Mariam Massadji de l’ENASTIC, avec une moyenne de 14.