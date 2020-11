Tchad : le ministre Kalzeubé Payimi au chevet des victimes de la crue du fleuve

Le ministre d’État, ministre Secrétaire Général de la Présidence Kalzeubé Pahimi Deubet, s'est rendu mercredi sur les sites abritant les sinistrés des inondations causées par la montée des fleuves Logone et Chari.



En présence de trois ministres (Santé, Hydraulique, Aménagement du territoire), d'un conseiller du chef de l'État et du délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Kalzeubé Pahimi Deube a visité le site de Toukra Trades qui abrite près de 200 ménages, ainsi que ceux de Toukra et Farcha.