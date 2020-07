Tchad : le ministre Kalzeubé Payimi préside une réunion sur les régies financières

Le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a dirigé mardi à N'Djamena, la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières.



La réunion a eu lieu en présence de membres du gouvernement, du cabinet du chef de l'État et des fonctionnaires impliqués dans la gestion des régies financières.



"Ils ont passé au peigne fin les indices en matière de recettes publiques allant de janvier à juillet 2020", explique la Présidence. La dernière réunion a eu lieu le 17 mars 2020, il y a quatre mois.



Selon le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, la réunion a permis de faire le point des recettes et dépenses des sept mois écoulés.



Malgré l’embellie financière constatée, des orientations précises ont été données par le ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, afin d’éviter au maximum les déperditions des recettes dues à l’État, indique la Présidence.