Tchad : le ministre camerounais de l’Économie reçu à la Présidence

Le président du Conseil militaire de transition, le général de corps d’armée Mahamat Idriss Deby, a accordé ce 22 juillet 2021, une audience au ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey. Il était porteur d’un message du président Paul Biya.



C’est dans le but de densifier la coopération bilatérale et consolider les liens d’amitié séculaires entre le Tchad et le Cameroun que le président camerounais Paul Biya a dépêché son ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, auprès du Président du Conseil militaire de transition, explique la Présidence de la République.



L’émissaire camerounais et le président de la République du Tchad se sont longuement entretenus sur la situation économique qu’endurent les deux pays, suite au frémissement du baril de pétrole sur le marché international et à la pandémie au Covid-19. Appartenant à plusieurs ensembles sous régionaux, régionaux et continentaux, le Tchad et le Cameroun entendent explorer toutes les pistes devant renforcer un lien qui concerne plusieurs domaines de coopération.