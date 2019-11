Tchad : le ministre d'Etat Kalzeubet Pahimi lance la campagne cotonnière à Moundou

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet a présidé vendredi la cérémonie de lancement de la campagne cotonnière 2019-2020.



Le gouverneur de la province du Logone Occidental Adago Yacoub a, au nom de la population de la province, remercié le chef de l’Etat pour les projets réalisés en faveur des Logonais. Il s'est félicité du lancement de la saison cotonnière à Moundou.



Adago Yacoub a indiqué que le chef de l’Etat Idriss Deby Itno a tout donné afin de dynamiser les trois secteurs de l’économie tchadienne. Le gouverneur s’est réjouit du partenariat gagnant- gagnant entre la société singapourienne OLAM et le gouvernement tchadien qui a permis de redonner un sourire aux cotonculteurs pour qui, les pires épreuves qu’ils ont enduré à un moment ne seront plus que des souvenirs.



Le secrétaire général de la communication et du commerce de la Cotontchad, Ibrahim Malloum, a indiqué que la filière coton a été l’une des préoccupations majeures du chef de l’Etat. Pour preuve, plus de 60 millions Francs CFA ont été versés entre 2015 et 2017 en subvention et autres soutiens à la filière.



Selon Ibrahim Malloum, la Cotontchad est sur la bonne voie, un an après son exploitation par la société OLAM. Pour illustrer ses propos, il souligne que pour la campagne 2018, les superficies plantées étaient de 11.8533 hectares pour une production coton graine de 16.353 tonnes et pour une production coton fibre de 6.679000 tonnes.



Pour la campagne 2018-2019, les superficies plantées étaient de 60.000 hectares pour une production coton graine de 17.000 tonnes et une production coton fibre de 7000 tonnes. Pour la campagne en cours, les superficies plantées sont de 288.540 hectares avec une production coton graine de 173.000 tonnes de coton, soit 71.000 tonnes de fibre.



Dans son discours de lancement, le Ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République Kalzeubet Pahimi Deubet s’est réjouit de la renaissance de la société Cotontchad.



Paraphrasant un artiste qui dit : « la chance n’a qu’un seul cheveu », le ministre s’est réjouit du partenariat avec la société OLAM. « En tant que fils de paysan né et grandi dans le coton, puis devenu à un moment donné PDG de la Cotontchad, je dois apprécier le processus de gloire puis de descente aux enfers ensuite de la résurrection actuelle de cette société », a déclaré le ministre d'Etat.



Il a également salué l’ouverture de l’usine d’égrainage de Gounou Gaya, fermée il y a quelques années.



"La confiance est désormais rétablie entre les différents acteurs de la filière coton", a souligné Kalzeubet Pahimi Deubet.



Après la cérémonie, la délégation s’est rendue à l’usine Moundou 2 pour marquer le lancement de la campagne cotonnière 2019-2020.



Le ministre et sa délégation ont ensuite visité les chantiers de construction de l’abattoir moderne du Logone et l’unité de la centrale à gaz naturelle.