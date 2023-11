Tchad : le ministre d’Etat Mahamat Saleh présent à la conférence ministérielle de la Francophonie de Yaoundé

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, se trouve depuis ce vendredi, 03 novembre à Yaoundé au Cameroun.



Il va prendre part, du 04 au 05 novembre 2023, à la 44ème conférence ministérielle de la Francophonie, placée sous le thème : « Bonne gouvernance : gage de stabilité politique, économique, culturelle pour les citoyens francophones ». Les assises se tiennent au Palais des congrès de Yaoundé.



La conférence ministérielle est précédée de la réunion du Conseil Permanent de la Francophonie, qui se tient ce 03 novembre dans la capitale camerounaise.



La délégation tchadienne à la 44ème conférence ministérielle de la Francophonie comprend également : Mme Ammo Aziza Baroud, conseillère spéciale et représentante personnelle du chef de l'Etat auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie et Mme Désirée Alingue, secrétaire exécutive de la Francophonie au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale.