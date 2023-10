Tchad : le ministre de l’Aménagement du territoire contrôle les progrès de la digue de Walia

De Walia Barrière à Walia Ngosso, en passant par Hadjaraï, Gardolé Djadid et Sokolo, le Ministre et son équipe ont parcouru une distance de 30 km, qui correspond à la longueur de la digue, afin de constater l'avancement des travaux. La digue, initialement construite en terre battue, sera bientôt recouverte de béton.



L'ingénieur Zoumki Ouzané a assuré que les travaux de bétonnage et de plantation d'arbres aux alentours commenceront bientôt.



Le Ministre a appelé les internautes à formuler des critiques constructives qui puissent contribuer à l'avancement des travaux. Il a également souligné que les erreurs sont inévitables et que le problème sera résolu sur le plan social, et non politique. En ce qui concerne l'état des travaux, Halata s'est dit satisfait, affirmant que lui et son équipe ont pu parcourir 100 % de la digue.



Concernant la zone glissante sur la digue de Walia Barrière, le Ministre a indiqué que l'entreprise en charge des travaux avait déjà remarqué le problème et qu'elle reprendra les travaux pour le corriger.